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Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) против Sony Xperia 10 IV

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про
VS
Сони Икспери 10 IV
Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
Sony Xperia 10 IV

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G96 , против 6-дюймового Sony Xperia 10 IV, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (741 против 681 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • На 64% лучшая автономность (49:38 vs 30:13 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% выше плотность пикселей (457 vs 395 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro (Global)
vs
Xperia 10 IV

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 700 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 253 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11 Pro (Global) +9%
741 нит
Xperia 10 IV
681 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 153 мм
Ширина 76.1 мм 67 мм
Толщина 8.12 мм 8.3 мм
Вес 202 грамма 161 грамм
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Белый, Мятный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про и Сони Икспери 10 IV в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 86506 120786
GPU 81004 100840
Memory 61644 61107
UX 92791 105255
Total score 320001 385571
3DMark Wild Life Performance
Stability 95% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1095 -
PCMark 3.0 score 7941 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 18 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. 16:06 ч.
Просмотр видео 11:24 ч. 24:58 ч.
Игры 05:34 ч. 07:06 ч.
Режим ожидания 124 ч. 160 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 Pro (Global)
30:13 ч.
Xperia 10 IV +64%
49:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) vs Sony Xperia 10 IV
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Sony Xperia 10 IV, а если дисплей, программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global).

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