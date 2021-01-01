Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 11 Pro vs Mi A2 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 11 Pro против Mi A2

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про
VS
Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Xiaomi Mi A2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2150 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3010 мАч
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • На 68% выше максимальная яркость экрана (698 против 416 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 920
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro
vs
Mi A2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу - 77.63%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Максимальная яркость
Redmi Note 11 Pro +68%
698 нит
Mi A2
416 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 158.7 мм
Ширина 76.2 мм 75.4 мм
Толщина 8.3 мм 7.3 мм
Вес 207 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Фиолетовый, Зеленый Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11 Pro
н/д
Mi A2
77.63%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про и Ксиаоми Ми А2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2500 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 512
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS - ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11 Pro +121%
747
Mi A2
338
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11 Pro +90%
2225
Mi A2
1170
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 Pro +205%
492501
Mi A2
161441
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 Android One

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 3010 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11 Pro
н/д
Mi A2
9:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11 Pro
н/д
Mi A2
9:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11 Pro
н/д
Mi A2
21:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro vs Xiaomi Mi A2
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
-
Времяпролетный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5184 x 3880
Апертура - f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 Pro
н/д
Mi A2
89 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Август 2018 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.963 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.639 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 Pro и Redmi Note 11 Pro
2. Apple iPhone 12 Pro Max и Xiaomi Redmi Note 11 Pro
3. Xiaomi Poco F3 и Redmi Note 11 Pro
4. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max и Note 11 Pro
5. Xiaomi Mi A3 и Mi A2
6. Xiaomi Redmi Note 9S и Mi A2
7. Xiaomi Redmi 8A и Mi A2
8. Xiaomi Redmi Note 9 и Mi A2
9. Xiaomi Mi A3 Lite и Mi A2

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры