Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.57-дюймового Xiaomi Redmi 10X Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 820 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.