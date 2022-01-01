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Xiaomi Redmi Note 11 против Huawei Honor 10 Lite

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Xiaomi Redmi Note 11
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 39 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 66% лучшая автономность (35:57 vs 21:39 часов)
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (731 против 442 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 98.6%
ШИМ (PWM) 171 Гц Не обнаружено
Время отклика 2 мс 38.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 805:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11 +65%
731 нит
Honor 10 Lite
442 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 154.8 мм
Ширина 73.87 мм 73.6 мм
Толщина 8.09 мм 8 мм
Вес 179 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11 +2%
84.5%
Honor 10 Lite
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51 MP4
Частота GPU 1114 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +75%
277151
Honor 10 Lite
158061
CPU 83258 56028
GPU 51203 25163
Memory 69773 26918
UX 73712 50151
Total score 277151 158061
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 84%
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 443 493
PCMark 3.0 score 7161 6284
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 9
Размер системы из коробки 21.4 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:18 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. 06:40 ч.
Просмотр видео 16:07 ч. 08:09 ч.
Игры 07:01 ч. 03:33 ч.
Режим ожидания 119 ч. 88 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 +66%
35:57 ч.
Honor 10 Lite
21:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 5632 x 4224
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 +4%
89 дБ
Honor 10 Lite
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 более удачной покупкой.

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