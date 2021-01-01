Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.