Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 11 vs Honor 8A Prime – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 11 против Huawei Honor 8A Prime

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Хуавей Хонор 8А Прайм
Xiaomi Redmi Note 11
Huawei Honor 8A Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 41% выше плотность пикселей (399 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
Причины выбрать Huawei Honor 8A Prime
  • Весит на 45 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Honor 8A Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 79.2%
Максимальная яркость
Redmi Note 11
н/д
Honor 8A Prime
449 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 156.3 мм
Ширина 75.7 мм 73.5 мм
Толщина 8.7 мм 8.2 мм
Вес 195 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Хуавей Хонор 8А Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~208 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +248%
383704
Honor 8A Prime
110124
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12.5 EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Нет
Время полной зарядки 0:63 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Huawei Honor 8A Prime
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео - До 60 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 11 против Poco X3 NFC
2. Xiaomi Redmi Note 11 против Note 8
3. Xiaomi Redmi Note 11 против Redmi 9
4. Xiaomi Redmi Note 11 против Note 10
5. Xiaomi Redmi Note 11 против Oppo Realme 8
6. Huawei Honor 8A Prime против Honor 8A
7. Huawei Honor 8A Prime против Samsung Galaxy M21
8. Huawei Honor 8A Prime против Honor 8X
9. Huawei Honor 8A Prime против Honor 10 Lite
10. Huawei Honor 8A Prime против Honor 9A

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры