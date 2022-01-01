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Xiaomi Redmi Note 11 против Infinix Note 12 G96

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Инфиникс Ноут 12 G96
Xiaomi Redmi Note 11
Infinix Note 12 G96

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 G96, который имеет процессор Mediatek Helio G96 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Note 12 G96
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 533 и 375 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Note 12 G96

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 171 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
732 нит
Note 12 G96
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 164.57 мм
Ширина 73.87 мм 76.8 мм
Толщина 8.09 мм 7.89 мм
Вес 179 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Черный, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Note 12 G96 +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Инфиникс Ноут 12 G96 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Mediatek Helio G96
Макс. частота 2400 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali G57 MC2
Частота GPU 1114 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
375
Note 12 G96 +42%
533
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1648
Note 12 G96 +13%
1866
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
275841
Note 12 G96 +24%
343019
CPU 83258 91128
GPU 51203 84159
Memory 69773 72817
UX 73712 95963
Total score 275841 343019
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 443 -
PCMark 3.0 score 6874 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 XOS 10.6
Размер системы из коробки 21.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:18 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 07:01 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
35:57 ч.
Note 12 G96
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Infinix Note 12 G96
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
89 дБ
Note 12 G96
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность – то Infinix Note 12 G96.

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