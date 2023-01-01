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Xiaomi Redmi Note 11 против Motorola Edge 30 Neo

58 из 100
Xiaomi Redmi Note 11
VS
63 из 100
Motorola Edge 30 Neo
Xiaomi Redmi Note 11
Motorola Edge 30 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.28-дюймового Motorola Edge 30 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
  • На 23% лучшая автономность (35:57 vs 29:17 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 30 Neo
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (1008 против 738 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 33W)
  • На 82% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 687 и 377 баллов
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Edge 30 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.43 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 95.5%
ШИМ (PWM) 171 Гц 730 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
738 нит
Edge 30 Neo +37%
1008 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 152.9 мм
Ширина 73.87 мм 71.2 мм
Толщина 8.09 мм 7.75 мм
Вес 179 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Edge 30 Neo +4%
87.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 11 и Motorola Edge 30 Neo в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~243.2 Гфлопс ~486.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
377
Edge 30 Neo +82%
687
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1666
Edge 30 Neo +20%
1994
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
275350
Edge 30 Neo +47%
403592
CPU 82290 118163
GPU 50956 101975
Memory 67522 69029
UX 73946 112276
Total score 275350 403592
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
441
Edge 30 Neo +173%
1205
Пиковая температура корпуса 36.5 °C 36.3 °C
Stability 98% 99%
Graphics test 2 FPS 7 FPS
Graphics score 441 1205
PCMark 3.0
Redmi Note 11
6970
Edge 30 Neo +45%
10139
Web score 6500 9362
Video editing 3868 4499
Photo editing 14097 20589
Data manipulation 5949 8349
Writing score 8320 14787
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 18.7 ГБ 15 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4020 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (92% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. 09:32 ч.
Просмотр видео 16:07 ч. 14:15 ч.
Игры 07:01 ч. 05:51 ч.
Режим ожидания 119 ч. 92 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 +23%
35:57 ч.
Edge 30 Neo
29:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Motorola Edge 30 Neo
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 +1%
89 дБ
Edge 30 Neo
88.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 Neo более удачной покупкой.

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