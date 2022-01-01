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Xiaomi Redmi Note 11 против Motorola Moto G60

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Моторола Мото G60
Xiaomi Redmi Note 11
Motorola Moto G60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.8-дюймового Motorola Moto G60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (730 против 448 нит)
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G60
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 542 и 373 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Moto G60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.3%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Redmi Note 11 +63%
730 нит
Moto G60
448 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 169.6 мм
Ширина 73.87 мм 75.6 мм
Толщина 8.09 мм 9.8 мм
Вес 179 граммов 225 граммов
Водонепроницаемость IP53 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Серый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Moto G60 +1%
85.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Моторола Мото G60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 618
Частота GPU 1100 МГц 810 МГц
FLOPS - ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
373
Moto G60 +45%
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1661
Moto G60 +7%
1782
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +4%
275397
Moto G60
264871
CPU 83258 57808
GPU 51203 93105
Memory 69773 39438
UX 73712 76848
Total score 275397 264871
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
444
Moto G60 +151%
1116
Stability 98% 99%
Graphics test 2 FPS 6 FPS
Graphics score 444 1116
PCMark 3.0 score 7188 9119
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:52 ч. -
Просмотр видео 16:51 ч. -
Игры 06:53 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
38:07 ч.
Moto G60
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Motorola Moto G60
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 20 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность – то Motorola Moto G60.

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