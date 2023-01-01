Xiaomi Redmi Note 11 против Oppo A78
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.56-дюймового Oppo A78, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
- На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A78
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год новее
- На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 573 и 375 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Производительность
Быстродействие приложений и системы
34
Игры
Возможности в 3D-гейминге
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|480 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|84%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|171 Гц
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|163.8 мм
|Ширина
|73.87 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.09 мм
|7.99 мм
|Вес
|179 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Черный, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
375
Oppo A78 +53%
573
Geekbench 5 (многоядерный)
1651
Oppo A78 +8%
1790
|CPU
|82290
|96464
|GPU
|50956
|84308
|Memory
|67522
|78579
|UX
|73946
|84806
|Total score
|273175
|341181
|Пиковая температура корпуса
|36.5 °C
|-
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|441
|1201
|Web score
|6497
|6578
|Video editing
|3867
|4327
|Photo editing
|14094
|13465
|Data manipulation
|5948
|6694
|Writing score
|8309
|9919
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|ColorOS 13
|Размер системы из коробки
|18.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|11:57 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:07 ч.
|-
|Игры
|07:01 ч.
|-
|Режим ожидания
|119 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8190 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность, игры, автономность и коммуникации – то Oppo A78.
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