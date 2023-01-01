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Xiaomi Redmi Note 11 против Oppo A78

59 из 100
Xiaomi Redmi Note 11
VS
58 из 100
Oppo A78
Xiaomi Redmi Note 11
Oppo A78

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.56-дюймового Oppo A78, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A78
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год новее
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 573 и 375 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Oppo A78

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 171 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
733 нит
Oppo A78
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 163.8 мм
Ширина 73.87 мм 75.1 мм
Толщина 8.09 мм 7.99 мм
Вес 179 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP54
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11 +1%
84.5%
Oppo A78
84%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 11 и Oppo A78 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
375
Oppo A78 +53%
573
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1651
Oppo A78 +8%
1790
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
273175
Oppo A78 +25%
341181
CPU 82290 96464
GPU 50956 84308
Memory 67522 78579
UX 73946 84806
Total score 273175 341181
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
441
Oppo A78 +172%
1201
Пиковая температура корпуса 36.5 °C -
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS 7 FPS
Graphics score 441 1201
PCMark 3.0
Redmi Note 11
6956
Oppo A78 +10%
7661
Web score 6497 6578
Video editing 3867 4327
Photo editing 14094 13465
Data manipulation 5948 6694
Writing score 8309 9919
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 ColorOS 13
Размер системы из коробки 18.7 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 07:01 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
35:57 ч.
Oppo A78
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Oppo A78
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
89 дБ
Oppo A78
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность, игры, автономность и коммуникации – то Oppo A78.

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