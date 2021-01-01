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Xiaomi Redmi Note 11 против Oppo Realme 8 5G

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Оппо Реалми 8 5G
Xiaomi Redmi Note 11
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 83.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
Redmi Note 11
н/д
Realme 8 5G
572 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 162.5 мм
Ширина 75.7 мм 74.8 мм
Толщина 8.7 мм 8.5 мм
Вес 195 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 955 МГц
FLOPS ~208 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1707
Realme 8 5G +3%
1759
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +9%
383704
Realme 8 5G
352730
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:63 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11
н/д
Realme 8 5G
17:14 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11
н/д
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11
н/д
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео - До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если камера – то Oppo Realme 8 5G.

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