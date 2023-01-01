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Xiaomi Redmi Note 11 против Realme C55

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Оппо Реалми C55
Xiaomi Redmi Note 11
Realme C55

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.72-дюймового Realme C55, который имеет процессор Mediatek Helio G88 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Realme C55
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Realme C55

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 680 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 171 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
729 нит
Realme C55
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 165.6 мм
Ширина 73.87 мм 75.9 мм
Толщина 8.09 мм 7.89 мм
Вес 179 граммов 189.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Желтый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Realme C55 +3%
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Оппо Реалми C55 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Mediatek Helio G88
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1114 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11 +13%
1656
Realme C55
1462
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +18%
273145
Realme C55
231591
CPU 82253 -
GPU 50275 -
Memory 64670 -
UX 78486 -
Total score 273145 231591
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.5 °C -
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 442 -
PCMark 3.0
Web score 6500 -
Video editing 3847 -
Photo editing 14177 -
Data manipulation 5989 -
Writing score 8113 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки 18.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 07:01 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
35:57 ч.
Realme C55
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Realme C55
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
89 дБ
Realme C55
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 11. У него лучшие производительность, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук.

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