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Xiaomi Redmi Note 11 против Oppo Realme GT Neo 3T

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Оппо Реалми GT Нео 3Т
Xiaomi Redmi Note 11
Oppo Realme GT Neo 3T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 3T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 15.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3T
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (803 против 731 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1011 и 376 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Realme GT Neo 3T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 98.8%
ШИМ (PWM) 171 Гц 471 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
731 нит
Realme GT Neo 3T +10%
803 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 162.9 мм
Ширина 73.87 мм 75.8 мм
Толщина 8.09 мм 8.65 мм
Вес 179 граммов 194.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Оппо Реалми GT Нео 3Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 650
Частота GPU 1114 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
277151
Realme GT Neo 3T +151%
696535
CPU 83258 186889
GPU 51203 241818
Memory 69773 119815
UX 73712 149955
Total score 277151 696535
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 2 FPS 25 FPS
Graphics score 443 4247
PCMark 3.0 score 7161 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 21.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. 12:03 ч.
Просмотр видео 16:07 ч. 16:40 ч.
Игры 07:01 ч. 05:01 ч.
Режим ожидания 119 ч. 118 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 +1%
35:57 ч.
Realme GT Neo 3T
35:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Oppo Realme GT Neo 3T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 +11%
89 дБ
Realme GT Neo 3T
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 3T более удачной покупкой.

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