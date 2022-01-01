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Xiaomi Redmi Note 11 против Samsung Galaxy A42

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Самсунг Галакси А42 5G
Xiaomi Redmi Note 11
Samsung Galaxy A42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 54% выше плотность пикселей (409 vs 266 PPI)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (734 против 566 нит)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 376 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Galaxy A42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.3%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.7%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 9.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 11 +30%
734 нит
Galaxy A42
566 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 164.4 мм
Ширина 73.87 мм 75.9 мм
Толщина 8.09 мм 8.6 мм
Вес 179 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Самсунг Галакси А42 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 619
Частота GPU 1100 МГц 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
376
Galaxy A42 +71%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1646
Galaxy A42 +15%
1900
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
277409
Galaxy A42 +36%
377448
CPU 83258 120293
GPU 51203 86738
Memory 69773 74375
UX 73712 98730
Total score 277409 377448
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 444 -
PCMark 3.0 score 7188 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 2:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:52 ч. 13:46 ч.
Просмотр видео 16:51 ч. 18:16 ч.
Игры 06:53 ч. 06:19 ч.
Режим ожидания 127 ч. 123 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11
38:07 ч.
Galaxy A42 +3%
39:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Samsung Galaxy A42
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5184 x 3880
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
н/д
Galaxy A42
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность – то Samsung Galaxy A42.

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