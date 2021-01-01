Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 11 vs Galaxy M21s – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 11 против Samsung Galaxy M21s

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Самсунг Галакси М21s
Xiaomi Redmi Note 11
Samsung Galaxy M21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M21s, который имеет процессор Exynos 9611 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M21s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Galaxy M21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84% 84%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Redmi Note 11
н/д
Galaxy M21s
416 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 159.2 мм
Ширина 75.7 мм 75.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Самсунг Галакси М21s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 Samsung Exynos 9611
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G72 MP3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~208 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +81%
383704
Galaxy M21s
211496
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 2.5

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Да (50% за 55 минут)
Время полной зарядки 0:63 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Samsung Galaxy M21s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - До 30 кадров/c
Запись 1080p видео - До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если камера – то Samsung Galaxy M21s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Poco X3 Pro против Redmi Note 11
2. Redmi Note 9 против Redmi Note 11
3. Redmi Note 10 Pro против Redmi Note 11
4. Redmi Note 10 Pro Max против Redmi Note 11
5. Mi 11 Lite против Redmi Note 11
6. Galaxy A21s против Galaxy M21s
7. Galaxy M31 против Galaxy M21s
8. Galaxy M21 против Galaxy M21s
9. Galaxy M31s против Galaxy M21s
10. Redmi Note 9 Pro Max против Galaxy M21s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры