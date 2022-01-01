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Xiaomi Redmi Note 11 против Samsung Galaxy M33 5G

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Самсунг Галакси М33
Xiaomi Redmi Note 11
Samsung Galaxy M33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy M33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (733 против 528 нит)
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M33 5G
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 93% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 720 и 373 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Galaxy M33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 430 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 99.8%
ШИМ (PWM) 171 Гц Не обнаружено
Время отклика 2 мс 23 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1090:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11 +39%
733 нит
Galaxy M33 5G
528 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 165.4 мм
Ширина 73.87 мм 76.9 мм
Толщина 8.09 мм 9.4 мм
Вес 179 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Зеленый, Синий, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11 +2%
84.5%
Galaxy M33 5G
82.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Самсунг Галакси М33 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G68
Частота GPU 1114 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1654
Galaxy M33 5G +10%
1815
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
277238
Galaxy M33 5G +45%
401850
CPU 83258 104478
GPU 51203 117686
Memory 69773 71976
UX 73712 109888
Total score 277238 401850
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
443
Galaxy M33 5G +404%
2233
Stability 99% 91%
Graphics test 2 FPS 13 FPS
Graphics score 443 2233
PCMark 3.0 score 7047 11217
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки 21.4 ГБ 26.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 07:01 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
35:57 ч.
Galaxy M33 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Samsung Galaxy M33 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 +5%
89 дБ
Galaxy M33 5G
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Samsung Galaxy M33 5G, а если корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 11.

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