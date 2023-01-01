Xiaomi Redmi Note 11 против Samsung Galaxy S10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
- На 73% лучшая автономность (35:57 vs 20:46 часов)
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 0.33" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Смартфон на 3 года новее
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 15W)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 35% выше плотность пикселей (551 vs 409 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 12% выше максимальная яркость экрана (824 против 738 нит)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Производительность
Быстродействие приложений и системы
45
Игры
Возможности в 3D-гейминге
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|551 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|1215 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|88.08%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.1%
|98.1%
|ШИМ (PWM)
|171 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|2 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|149.9 мм
|Ширина
|73.87 мм
|70.4 мм
|Толщина
|8.09 мм
|7.8 мм
|Вес
|179 граммов
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Белый, Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Макс. частота
|2400 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.31 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Mongoose M4
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Частота GPU
|950 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~243.2 Гфлопс
|~607 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
377
Galaxy S10 +86%
702
Geekbench 5 (многоядерный)
1666
Galaxy S10 +24%
2070
|CPU
|82290
|123447
|GPU
|50956
|191749
|Memory
|67522
|85737
|UX
|73946
|108901
|Total score
|275350
|512177
|Пиковая температура корпуса
|36.5 °C
|40.6 °C
|Stability
|98%
|82%
|Graphics test
|2 FPS
|19 FPS
|Graphics score
|441
|3230
|Web score
|6500
|6522
|Video editing
|3868
|5795
|Photo editing
|14097
|18753
|Data manipulation
|5949
|7125
|Writing score
|8320
|10026
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|18.7 ГБ
|9.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|1:35 ч.
|Веб-серфинг
|11:57 ч.
|06:12 ч.
|Просмотр видео
|16:07 ч.
|10:32 ч.
|Игры
|07:01 ч.
|03:23 ч.
|Режим ожидания
|119 ч.
|70 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|123°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4320 x 2432
|Апертура
|f/2.4
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
124
Качество видео
100
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.48 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.59 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S10, а если дисплей, автономность и программное обеспечение – то Xiaomi Redmi Note 11.
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