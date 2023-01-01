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Xiaomi Redmi Note 11 против Samsung Galaxy S10

58 из 100
Xiaomi Redmi Note 11
VS
59 из 100
Samsung Galaxy S10
Xiaomi Redmi Note 11
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • На 73% лучшая автономность (35:57 vs 20:46 часов)
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 3 года новее
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 15W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 35% выше плотность пикселей (551 vs 409 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (824 против 738 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 1215 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 88.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 98.1%
ШИМ (PWM) 171 Гц 240 Гц
Время отклика 2 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
738 нит
Galaxy S10 +12%
824 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 149.9 мм
Ширина 73.87 мм 70.4 мм
Толщина 8.09 мм 7.8 мм
Вес 179 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий Белый, Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Galaxy S10 +4%
88.08%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 11 и Samsung Galaxy S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2400 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.31 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Mongoose M4
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Частота GPU 950 МГц 720 МГц
FLOPS ~243.2 Гфлопс ~607 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
377
Galaxy S10 +86%
702
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1666
Galaxy S10 +24%
2070
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
275350
Galaxy S10 +86%
512177
CPU 82290 123447
GPU 50956 191749
Memory 67522 85737
UX 73946 108901
Total score 275350 512177
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
441
Galaxy S10 +632%
3230
Пиковая температура корпуса 36.5 °C 40.6 °C
Stability 98% 82%
Graphics test 2 FPS 19 FPS
Graphics score 441 3230
PCMark 3.0
Redmi Note 11
6970
Galaxy S10 +25%
8732
Web score 6500 6522
Video editing 3868 5795
Photo editing 14097 18753
Data manipulation 5949 7125
Writing score 8320 10026
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 4.0
Размер системы из коробки 18.7 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3400 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. 06:12 ч.
Просмотр видео 16:07 ч. 10:32 ч.
Игры 07:01 ч. 03:23 ч.
Режим ожидания 119 ч. 70 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 +73%
35:57 ч.
Galaxy S10
20:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4320 x 2432
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 +1%
89 дБ
Galaxy S10
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S10, а если дисплей, автономность и программное обеспечение – то Xiaomi Redmi Note 11.

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