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Xiaomi Redmi Note 11 против Tecno Pova Neo 2

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Текно Пова Нео 2
Xiaomi Redmi Note 11
Tecno Pova Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.82-дюймового Tecno Pova Neo 2, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 56% выше плотность пикселей (409 vs 263 PPI)
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Pova Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 171 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
739 нит
Pova Neo 2
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 170.86 мм
Ширина 73.87 мм 77.79 мм
Толщина 8.09 мм 9.63 мм
Вес 179 граммов -
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11 +2%
84.5%
Pova Neo 2
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Текно Пова Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1114 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11 +23%
1678
Pova Neo 2
1361
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 +33%
279239
Pova Neo 2
210407
CPU 83258 67787
GPU 51203 34717
Memory 69773 44481
UX 73712 61458
Total score 279239 210407
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 443 -
PCMark 3.0 score 7047 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 21.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 55 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 07:01 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
35:57 ч.
Pova Neo 2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Tecno Pova Neo 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
89 дБ
Pova Neo 2
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 более удачной покупкой.

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