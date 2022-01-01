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Xiaomi Redmi Note 11 против Vivo T1 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Виво Т1 Про
Xiaomi Redmi Note 11
Vivo T1 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.44-дюймового Vivo T1 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Стерео динамики
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo T1 Pro
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 784 и 376 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
T1 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 171 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11
731 нит
T1 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 159.7 мм
Ширина 73.87 мм 73.6 мм
Толщина 8.09 мм 8.49 мм
Вес 179 граммов 180.3 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
T1 Pro +1%
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Виво Т1 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 642L
Частота GPU 600 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
376
T1 Pro +109%
784
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1659
T1 Pro +72%
2848
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
276476
T1 Pro +94%
535199
CPU 83258 162173
GPU 51203 154965
Memory 69773 89611
UX 73712 129041
Total score 276476 535199
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
443
T1 Pro
н/д
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 443 -
PCMark 3.0 score 6764 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Funtouch 12
Размер системы из коробки 21.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 07:01 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
35:57 ч.
T1 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Vivo T1 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 117°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5312 x 2988
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS -

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
89 дБ
T1 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Vivo T1 Pro, а если дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 11.

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