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Xiaomi Redmi Note 11 против Vivo V21e 5G

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Виво V21е
Xiaomi Redmi Note 11
Vivo V21e 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.44-дюймового Vivo V21e 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (734 против 594 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V21e 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 546 и 376 баллов
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
V21e 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Redmi Note 11 +24%
734 нит
V21e 5G
594 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 160.6 мм
Ширина 73.87 мм 73.9 мм
Толщина 8.09 мм 7.7 мм
Вес 179 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
V21e 5G
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Виво V21е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц 950 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
376
V21e 5G +45%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1646
V21e 5G +4%
1715
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
277409
V21e 5G +23%
340297
CPU 83258 107237
GPU 51203 88273
Memory 69773 58515
UX 73712 88823
Total score 277409 340297
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
444
V21e 5G +148%
1103
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS 6 FPS
Graphics score 444 1103
PCMark 3.0 score 7188 6490
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Funtouch OS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (72% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:52 ч. -
Просмотр видео 16:51 ч. -
Игры 06:53 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
38:07 ч.
V21e 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Vivo V21e 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая -
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность – то Vivo V21e 5G.

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