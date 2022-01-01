Xiaomi Redmi Note 11 против Vivo V23 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.44-дюймового Vivo V23 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
- На 22% лучшая автономность (126 vs 103 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Стерео динамики
- На 16% выше максимальная яркость экрана (729 против 628 нит)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V23 5G
- Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 733 и 372 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|88%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|157.2 мм
|Ширина
|73.87 мм
|72.4 мм
|Толщина
|8.09 мм
|7.55 мм
|Вес
|179 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Синий, Серый
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|FLOPS
|-
|~684 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
372
V23 5G +97%
733
Geekbench 5 (многоядерный)
1656
V23 5G +29%
2132
|CPU
|83258
|116402
|GPU
|51203
|136048
|Memory
|69773
|95945
|UX
|73712
|126331
|Total score
|275342
|470691
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|2 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|444
|2300
|PCMark 3.0 score
|7250
|8058
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Funtouch 12
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|1:03 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:11 ч.
16:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11 +14%
20:52 ч.
18:05 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11 +41%
37:29 ч.
26:38 ч.
Рейтинг автономности (#27 и #91)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8700 x 5800
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Vivo V23 5G, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 11.
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