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Xiaomi Redmi Note 11 против Mi 10S

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Ксиаоми Ми 10S
Xiaomi Redmi Note 11
Xiaomi Mi 10S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10S
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (1117 против 734 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Mi 10S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 89.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Redmi Note 11
734 нит
Mi 10S +52%
1117 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 162.6 мм
Ширина 73.87 мм 74.8 мм
Толщина 8.09 мм 9 мм
Вес 179 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Mi 10S +6%
89.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Ксиаоми Ми 10S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 650
Частота GPU 1100 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
376
Mi 10S +144%
919
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1646
Mi 10S +98%
3254
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
277409
Mi 10S +180%
777759
CPU 83258 188442
GPU 51203 250828
Memory 69773 125655
UX 73712 213698
Total score 277409 777759
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
444
Mi 10S +848%
4208
Stability 98% 99%
Graphics test 2 FPS 25 FPS
Graphics score 444 4208
PCMark 3.0 score 7188 11391
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4780 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 34 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 0:56 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:52 ч. -
Просмотр видео 16:51 ч. -
Игры 06:53 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 11
38:07 ч.
Mi 10S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Xiaomi Mi 10S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 22
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10S более удачной покупкой.

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