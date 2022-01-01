Xiaomi Redmi Note 11 против Mi 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.81-дюймового Xiaomi Mi 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 45% лучшая автономность (38:07 vs 26:20 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 17 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 26% выше плотность пикселей (515 vs 409 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- На 25% выше максимальная яркость экрана (919 против 734 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- На 0.38" большая диагональ экрана
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|91.4%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|164.3 мм
|Ширина
|73.87 мм
|74.6 мм
|Толщина
|8.09 мм
|8.1 мм
|Вес
|179 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой, Синий, Серый
|Черный, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 660
|Частота GPU
|1100 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
376
Mi 11 +188%
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
1646
Mi 11 +111%
3471
|CPU
|83258
|203595
|GPU
|51203
|315180
|Memory
|69773
|133562
|UX
|73712
|163691
|Total score
|277409
|813294
|Stability
|98%
|92%
|Graphics test
|2 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|444
|5290
|PCMark 3.0 score
|7188
|12813
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|55 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да (83% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|0:50 ч.
|Веб-серфинг
|12:52 ч.
|08:21 ч.
|Просмотр видео
|16:51 ч.
|10:58 ч.
|Игры
|06:53 ч.
|04:36 ч.
|Режим ожидания
|127 ч.
|98 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|123°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|5380 x 3620
|Апертура
|f/2.4
|f/2.3
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
Качество видео
107
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.
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