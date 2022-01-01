Xiaomi Redmi Note 11 против Mi 11 Lite 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.55-дюймового Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 780G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
- Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4250 мАч
- На 19% выше максимальная яркость экрана (999 против 838 нит)
- Смартфон на 10 месяцев новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 873 и 379 баллов
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|85.3%
|Особенности
|- DCI-P3
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|367 Гц
|Время отклика
|-
|3.6 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|160.5 мм
|Ширина
|73.87 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.09 мм
|6.8 мм
|Вес
|179 граммов
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Синий, Серый
|Черный, Зеленый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Qualcomm Snapdragon 780G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 642
|Частота GPU
|-
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
379
Mi 11 Lite 5G +130%
873
Geekbench 5 (многоядерный)
1516
Mi 11 Lite 5G +47%
2222
|CPU
|73288
|161152
|GPU
|45056
|162000
|Memory
|65307
|88725
|UX
|69270
|119299
|Total score
|252037
|527971
|Stability
|-
|81%
|Graphics test
|-
|18 FPS
|Graphics score
|-
|3123
|PCMark 3.0 score
|-
|10526
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|-
|11 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4250 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|1:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:51 ч.
Время просмотра видео
16:58 ч.
Время разговора (3G)
22:26 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 Lite 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|5184 x 3888
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
118
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 11 Lite 5G, а если автономность и звук – то Xiaomi Redmi Note 11.
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