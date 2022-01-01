Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 11 vs Mi 9 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 11 против Mi 9

Ксиаоми Редми Ноут 11
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Redmi Note 11
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • На 49% лучшая автономность (38:07 vs 25:40 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 3 года новее
  • Стерео динамики
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (734 против 617 нит)
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 614 и 376 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11
vs
Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.2%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.4%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 11 +19%
734 нит
Mi 9
617 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 157.5 мм
Ширина 73.87 мм 74.6 мм
Толщина 8.09 мм 7.6 мм
Вес 179 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Синий, Серый Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11
84.5%
Mi 9 +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 640
Частота GPU 1100 МГц 585 МГц
FLOPS - ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11
376
Mi 9 +63%
614
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11
1646
Mi 9 +44%
2373
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11
277409
Mi 9 +82%
505663
CPU 83258 145198
GPU 51203 179503
Memory 69773 76010
UX 73712 109413
Total score 277409 505663
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11
444
Mi 9 +558%
2922
Stability 98% 96%
Graphics test 2 FPS 17 FPS
Graphics score 444 2922
PCMark 3.0 score 7188 10271
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки - 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:52 ч. 07:01 ч.
Просмотр видео 16:51 ч. 14:57 ч.
Игры 06:53 ч. 03:32 ч.
Режим ожидания 127 ч. 84 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 +49%
38:07 ч.
Mi 9
25:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 117°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5184 x 3880
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi Note 11
н/д
Mi 9
112
Качество видео
Redmi Note 11
н/д
Mi 9
99
Итоговая оценка камеры
Redmi Note 11
н/д
Mi 9
107

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11
н/д
Mi 9
87.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность и камера – то Xiaomi Mi 9.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 против Note 11
2. Xiaomi Redmi 10 против Note 11
3. Samsung Galaxy A13 против Xiaomi Redmi Note 11
4. Xiaomi Redmi Note 10S против Note 11
5. Xiaomi Redmi Note 11S против Note 11
6. Xiaomi Poco F3 против Mi 9
7. Xiaomi Mi 11 Lite 5G против Mi 9
8. OnePlus 7 Pro против Xiaomi Mi 9
9. Xiaomi Mi 9 SE против Mi 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры