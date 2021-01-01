Xiaomi Redmi Note 11 против 10X 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.57-дюймового Xiaomi Redmi 10X 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 820 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10X 5G
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 631 и 584 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|83.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|227 Гц
|Время отклика
|-
|9 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|164.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9 мм
|Вес
|195 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 810
|MediaTek Dimensity 820
|Макс. частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC5
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~208 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
584
Redmi 10X 5G +8%
631
Geekbench 5 (многоядерный)
1707
Redmi 10X 5G +12%
1908
AnTuTu Benchmark 9
383704
Redmi 10X 5G +16%
443612
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4520 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 29 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:63 ч.
|1:25 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|-
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|-
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.3
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|-
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11, а если производительность и камера – то Xiaomi Redmi 10X 5G.
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