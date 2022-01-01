Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2022 года Xiaomi Redmi Note 11E Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.