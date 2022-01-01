Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2022 года Xiaomi Redmi Note 11E с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.