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Xiaomi Redmi Note 11S против Infinix Zero 5G

Ксиаоми Редми Ноут 11S
VS
Инфиникс Зеро 5G
Xiaomi Redmi Note 11S
Infinix Zero 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 101% выше максимальная яркость экрана (996 против 496 нит)
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11S
vs
Zero 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Redmi Note 11S +101%
996 нит
Zero 5G
496 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 168.73 мм
Ширина 73.87 мм 76.53 мм
Толщина 8.09 мм 8.77 мм
Вес 179 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Серый Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11S
84.5%
Zero 5G +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11S и Инфиникс Зеро 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G68 MC4
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11S
530
Zero 5G +33%
703
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11S
1897
Zero 5G +14%
2165
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11S
302847
Zero 5G +51%
456728
CPU 91015 129016
GPU 74625 118046
Memory 59941 97376
UX 79494 113528
Total score 302847 456728
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11S
1097
Zero 5G
н/д
PCMark 3.0 score 8596 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11S
н/д
Zero 5G
18:46 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11S
н/д
Zero 5G
19:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11S
н/д
Zero 5G
34:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11S vs Infinix Zero 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Infinix Zero 5G, а если дисплей, программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 11S.

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