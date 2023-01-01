Xiaomi Redmi Note 11S против Oppo Realme 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Стерео динамики
- На 22% выше максимальная яркость экрана (742 против 607 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 10
- На 21% лучшая автономность (38:25 vs 31:47 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Смартфон на 9 месяцев новее
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 566 и 524 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|84.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|401 Гц
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|159.9 мм
|Ширина
|73.87 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.09 мм
|8 мм
|Вес
|179 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Синий, Серый
|Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
524
Realme 10 +8%
566
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11S +7%
1867
1747
|CPU
|89567
|107702
|GPU
|78338
|92725
|Memory
|52429
|91328
|UX
|81700
|104674
|Total score
|299033
|394407
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|8 FPS
|Graphics score
|1097
|1362
|PCMark 3.0 score
|8180
|10330
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Realme UI 3.0
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (59% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:02 ч.
|1:16 ч.
|Веб-серфинг
|10:27 ч.
|14:38 ч.
|Просмотр видео
|14:18 ч.
|15:55 ч.
|Игры
|06:11 ч.
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|106 ч.
|121 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 10, а если программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 11S.
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