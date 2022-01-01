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Xiaomi Redmi Note 11S против Oppo Realme GT Neo

Ксиаоми Редми Ноут 11S
VS
Оппо Реалми GT Нео
Xiaomi Redmi Note 11S
Oppo Realme GT Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.43-дюймового Oppo Realme GT Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 973 и 529 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11S
vs
Realme GT Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Redmi Note 11S
999 нит
Realme GT Neo
999 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 158.5 мм
Ширина 73.87 мм 73.3 мм
Толщина 8.09 мм 8.4 мм
Вес 179 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Серый Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11S
84.5%
Realme GT Neo +2%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11S и Оппо Реалми GT Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 2050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11S
1897
Realme GT Neo +38%
2625
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11S
302154
Realme GT Neo +122%
669928
CPU 91015 171453
GPU 74625 236472
Memory 59941 120484
UX 79494 145025
Total score 302154 669928
3DMark Wild Life Performance
Stability - 79%
Graphics test - 24 FPS
Graphics score - 4159
PCMark 3.0 score - 14342
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11S vs Oppo Realme GT Neo
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 19
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo более удачной покупкой.

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