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Xiaomi Redmi Note 11S против Samsung Galaxy M12

Ксиаоми Редми Ноут 11S
VS
Самсунг Галакси М12
Xiaomi Redmi Note 11S
Samsung Galaxy M12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M12, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 136% выше максимальная яркость экрана (999 против 424 нит)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11S
vs
Galaxy M12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED PLS TFT
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.3%
Время отклика - 39 мс
Контрастность - 926:1
Максимальная яркость
Redmi Note 11S +136%
999 нит
Galaxy M12
424 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 164 мм
Ширина 73.87 мм 75.9 мм
Толщина 8.09 мм 9.7 мм
Вес 179 граммов 214 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Серый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11S +3%
84.5%
Galaxy M12
81.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11S и Самсунг Галакси М12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MP1
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS - ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11S +197%
529
Galaxy M12
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11S +82%
1897
Galaxy M12
1041
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11S +105%
302154
Galaxy M12
147648
CPU 91015 44756
GPU 74625 24822
Memory 59941 36022
UX 79494 42192
Total score 302154 147648
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 428
PCMark 3.0 score - 6164
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (40% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11S vs Samsung Galaxy M12
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11S
н/д
Galaxy M12
77.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11S более удачной покупкой.

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