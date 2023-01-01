Xiaomi Redmi Note 11S против Samsung Galaxy S20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 30% лучшая автономность (31:47 vs 24:28 часов)
- Смартфон на 2 года новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 38% выше плотность пикселей (563 vs 409 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 990
- На 9% выше максимальная яркость экрана (818 против 751 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|563 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|401 Гц
|242 Гц
|Время отклика
|2 мс
|8.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|151.7 мм
|Ширина
|73.87 мм
|69.1 мм
|Толщина
|8.09 мм
|7.9 мм
|Вес
|179 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Серый, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Макс. частота
|2050 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|950 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~1126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
527
Galaxy S20 +78%
938
Geekbench 5 (многоядерный)
1875
Galaxy S20 +47%
2753
|CPU
|95336
|151215
|GPU
|83796
|230621
|Memory
|59890
|81673
|UX
|104127
|121126
|Total score
|344148
|587959
|Пиковая температура корпуса
|39.5 °C
|49.7 °C
|Stability
|99%
|51%
|Graphics test
|7 FPS
|25 FPS
|Graphics score
|1170
|4221
|Web score
|6254
|8833
|Video editing
|5031
|6052
|Photo editing
|17075
|30222
|Data manipulation
|6845
|8549
|Writing score
|9269
|11806
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1000 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|20.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (59% за 30 минут)
|Да (100% за 75 минут)
|Время полной зарядки
|1:02 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|10:27 ч.
|08:40 ч.
|Просмотр видео
|14:18 ч.
|10:04 ч.
|Игры
|06:11 ч.
|04:15 ч.
|Режим ожидания
|106 ч.
|83 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.28 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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