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Xiaomi Redmi Note 11S против Mi 8

Ксиаоми Редми Ноут 11S
VS
Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Redmi Note 11S
Xiaomi Mi 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 45 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (999 против 620 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11S
vs
Mi 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 140.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 11S +61%
999 нит
Mi 8
620 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 154.9 мм
Ширина 73.87 мм 74.8 мм
Толщина 8.09 мм 7.6 мм
Вес 179 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Серый Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11S +1%
84.5%
Mi 8
83.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11S и Ксиаоми Ми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2050 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 630
Частота GPU 850 МГц 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11S +4%
529
Mi 8
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11S
1897
Mi 8 +5%
1986
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11S
302154
Mi 8 +38%
417379
CPU 91015 103578
GPU 74625 158056
Memory 59941 69847
UX 79494 87534
Total score 302154 417379
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
1424
Stability - 78%
Graphics test - 8 FPS
Graphics score - 1424
PCMark 3.0 score - 8258
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
11:09 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
14:03 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
22:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11S vs Xiaomi Mi 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5120 x 3840
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
105
Качество видео
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
88
Итоговая оценка камеры
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11S
н/д
Mi 8
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Май 2018 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.701 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.662 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11S более удачной покупкой.

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