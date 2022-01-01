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Xiaomi Redmi Note 11S против Note 10

Ксиаоми Редми Ноут 11S
VS
Ксиаоми Редми Ноут 10
Xiaomi Redmi Note 11S
Xiaomi Redmi Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.43-дюймового Xiaomi Redmi Note 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 678 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11S
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (993 против 678 нит)
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Возможность записи 4K-видео
  • Весит на 16.2 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11S
vs
Redmi Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 89.1%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 11S +46%
993 нит
Redmi Note 10
678 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 160.5 мм
Ширина 73.87 мм 74.5 мм
Толщина 8.09 мм 8.3 мм
Вес 195 граммов 178.8 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Серый Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11S +1%
84.5%
Redmi Note 10
83.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11S и Ксиаоми Редми Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 678
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 612
Частота GPU 850 МГц 845 МГц
FLOPS - ~354 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11S +19%
1895
Redmi Note 10
1590
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 101216
GPU - 51346
Memory - 48181
UX - 82701
Total score - 283411
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 482
PCMark 3.0 score - 7664
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12.5 Enhanced
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:02 ч. 1:14 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11S
н/д
Redmi Note 10
13:55 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11S
н/д
Redmi Note 10
20:13 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11S
н/д
Redmi Note 10
41:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11S vs Xiaomi Redmi Note 10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4290 x 2800
Апертура f/2.4 f/2.5
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11S
н/д
Redmi Note 10
86.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.59 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11S, а если автономность и камера – то Xiaomi Redmi Note 10.

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