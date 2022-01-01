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Xiaomi Redmi Note 11SE против Poco M5

Ксиаоми Редми Ноут 11SE
VS
Ксиаоми Поко М5
Xiaomi Redmi Note 11SE
Xiaomi Poco M5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2022 года Xiaomi Redmi Note 11SE с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.58-дюймового Xiaomi Poco M5, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11SE
vs
Poco M5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 83.6%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 163.99 мм
Ширина 75.3 мм 76.09 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11SE
83.7%
Poco M5
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11SE и Ксиаоми Поко М5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~243 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11SE
530
Poco M5 +3%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11SE
1664
Poco M5 +9%
1813
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11SE
249694
Poco M5 +42%
354893
CPU 76375 -
GPU 83299 -
Memory 46843 -
UX 40623 -
Total score 249694 354893
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1222
PCMark 3.0 score - 9252
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да
Время полной зарядки 1:45 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11SE vs Xiaomi Poco M5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.0"
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер сенсора 1/4.0" 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Xiaomi Poco M5, а если производительность – то Xiaomi Redmi Note 11SE.

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