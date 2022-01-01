Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2022 года Xiaomi Redmi Note 11SE с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.58-дюймового Xiaomi Poco M5, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.