Xiaomi Redmi Note 11SE против Poco M5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2022 года Xiaomi Redmi Note 11SE с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.58-дюймового Xiaomi Poco M5, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|83.6%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|161.8 мм
|163.99 мм
|Ширина
|75.3 мм
|76.09 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|190 граммов
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Зеленый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
530
Poco M5 +3%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
1664
Poco M5 +9%
1813
|CPU
|76375
|-
|GPU
|83299
|-
|Memory
|46843
|-
|UX
|40623
|-
|Total score
|249694
|354893
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1222
|PCMark 3.0 score
|-
|9252
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|MIUI 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.0"
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/5.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Xiaomi Poco M5, а если производительность – то Xiaomi Redmi Note 11SE.
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