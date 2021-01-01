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Xiaomi Redmi Note 11T 5G против Poco F3

Ксиаоми Редми Ноут 11Т
VS
Ксиаоми Поко F3
Xiaomi Redmi Note 11T 5G
Xiaomi Poco F3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 ноября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11T 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11T 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 78% выше максимальная яркость экрана (711 против 399 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 996 и 597 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11T 5G
vs
Poco F3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 85.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 490 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 11T 5G
399 нит
Poco F3 +78%
711 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 163.7 мм
Ширина 75.8 мм 76.4 мм
Толщина 8.7 мм 7.8 мм
Вес 195 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость - IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11T 5G
84.8%
Poco F3 +1%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11Т и Ксиаоми Поко F3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 5G Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 650
Частота GPU 1068 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11T 5G
597
Poco F3 +67%
996
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11T 5G
1710
Poco F3 +102%
3457
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11T 5G
387631
Poco F3 +71%
664742
CPU - 188096
GPU - 230461
Memory - 108108
UX - 141093
Total score 387631 664742
3DMark Wild Life Performance
Stability - 87%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4189
PCMark 3.0 score - 11824
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced MIUI 12.5 Enhanced
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (67% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:64 ч. 0:56 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco F3
15:58 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco F3
19:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco F3
23:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11T 5G vs Xiaomi Poco F3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.45
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco F3
89.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 более удачной покупкой.

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