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Xiaomi Redmi Note 11T 5G против Poco X3 GT

Ксиаоми Редми Ноут 11Т
VS
Ксиаоми Поко X3 GT
Xiaomi Redmi Note 11T 5G
Xiaomi Poco X3 GT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 ноября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11T 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810 5G, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X3 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1100 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11T 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (536 против 399 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 687 и 597 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11T 5G
vs
Poco X3 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Максимальная яркость
Redmi Note 11T 5G
399 нит
Poco X3 GT +34%
536 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 163.3 мм
Ширина 75.8 мм 75.9 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость - IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11Т и Ксиаоми Поко X3 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 5G MediaTek Dimensity 1100 5G
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 1068 МГц 836 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11T 5G
1710
Poco X3 GT +35%
2309
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11T 5G
387631
Poco X3 GT +51%
583955
CPU - 147620
GPU - 202690
Memory - 115544
UX - 121950
Total score 387631 583955
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 23 FPS
Graphics score - 3979
PCMark 3.0 score - 9728
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced MIUI 12.5

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:64 ч. 0:48 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco X3 GT
17:19 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco X3 GT
15:54 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11T 5G
н/д
Poco X3 GT
36:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11T 5G vs Xiaomi Poco X3 GT
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (67 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.

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