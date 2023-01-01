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Xiaomi Redmi Note 11T Pro против OnePlus 10T 5G

Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про
VS
Ванплас 10T 5G
Xiaomi Redmi Note 11T Pro
OnePlus 10T 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2022 года Xiaomi Redmi Note 11T Pro с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.7-дюймового OnePlus 10T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11T Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10T 5G
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1310 и 993 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11T Pro
vs
10T 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 650 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 950 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 360 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11T Pro
н/д
10T 5G
817 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 163 мм
Ширина 74.3 мм 75.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.75 мм
Вес 200 граммов 203.5 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11T Pro
85.1%
10T 5G +3%
87.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про и Ванплас 10T 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2850 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 730
Частота GPU 912 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 11T Pro
993
10T 5G +32%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11T Pro
3749
10T 5G +4%
3891
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11T Pro
743324
10T 5G +38%
1025360
CPU 183825 254517
GPU 293827 453122
Memory 139006 151409
UX 130067 173588
Total score 743324 1025360
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11T Pro
5827
10T 5G +79%
10407
Stability 97% 95%
Graphics test 34 FPS 62 FPS
Graphics score 5827 10407
PCMark 3.0 score 12364 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (68% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:17 ч.
Просмотр видео - 16:57 ч.
Игры - 05:37 ч.
Режим ожидания - 97 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11T Pro
н/д
10T 5G
33:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs OnePlus 10T 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11T Pro
н/д
10T 5G
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте OnePlus 10T 5G, а если звук – то Xiaomi Redmi Note 11T Pro.

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