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Xiaomi Redmi Note 11T Pro против Vivo iQOO Neo 7

Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про
VS
Виво iQOO Нео 7
Xiaomi Redmi Note 11T Pro
Vivo iQOO Neo 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2022 года Xiaomi Redmi Note 11T Pro с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.78-дюймового Vivo iQOO Neo 7, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8200 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 7
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 35.2 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11T Pro
vs
iQOO Neo 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 650 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87.6%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 164.8 мм
Ширина 74.3 мм 76.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 200 граммов 164.8 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 11T Pro
85.1%
iQOO Neo 7 +3%
87.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про и Виво iQOO Нео 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 MediaTek Dimensity 8200
Макс. частота 2850 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G610 MC6
Частота GPU 912 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11T Pro
743324
iQOO Neo 7 +15%
855689
CPU 183825 -
GPU 293827 -
Memory 139006 -
UX 130067 -
Total score 743324 855689
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5827 -
PCMark 3.0 score 12364 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 Funtouch 13

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Vivo iQOO Neo 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.97", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура - f/2.5
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Май 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11T Pro, а если производительность – то Vivo iQOO Neo 7.

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