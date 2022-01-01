Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2022 года Xiaomi Redmi Note 11T Pro с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X3 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1100 5G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.