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Xiaomi Redmi Note 12 4G против Infinix Hot 12

Ксиаоми Редми Ноут 12 4G
VS
Инфиникс Хот 12
Xiaomi Redmi Note 12 4G
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 4G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 685, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 4G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 53% выше плотность пикселей (395 vs 259 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 685
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 4G
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.67 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Дизайн и корпус

Высота 165.66 мм 170.47 мм
Ширина 75.96 мм 77.6 мм
Толщина 7.85 мм 8.32 мм
Вес 183.5 грамма 194.9 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 4G +1%
85.3%
Hot 12
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 4G и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 4G +16%
288271
Hot 12
248537
CPU - 67349
GPU - 61522
Memory - 44361
UX - 75843
Total score 288271 248537
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI MIUI 14 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 4G более удачной покупкой.

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