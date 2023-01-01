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Xiaomi Redmi Note 12 4G против Oppo Reno 8T

Ксиаоми Редми Ноут 12 4G
VS
Оппо Рено 8Т
Xiaomi Redmi Note 12 4G
Oppo Reno 8T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 4G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 685, против 6.43-дюймового Oppo Reno 8T, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 4G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 8T
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 4G
vs
Reno 8T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит 430 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 165.66 мм 160.8 мм
Ширина 75.96 мм 73.84 мм
Толщина 7.85 мм 7.85 мм
Вес 183.5 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 4G +1%
85.3%
Reno 8T
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 4G и Оппо Рено 8Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MC2
Частота GPU - 1100 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 4G
288271
Reno 8T +31%
376536
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 ColorOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Oppo Reno 8T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 100 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (100 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Oppo Reno 8T, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 12 4G.

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