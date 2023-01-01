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Xiaomi Redmi Note 12 4G против Tecno Spark 9 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 12 4G
VS
Текно Спарк 9 Про
Xiaomi Redmi Note 12 4G
Tecno Spark 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 4G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 685, против 6.6-дюймового Tecno Spark 9 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 4G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 685
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 4G
vs
Spark 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит 550 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Дизайн и корпус

Высота 165.66 мм 164.18 мм
Ширина 75.96 мм 75.6 мм
Толщина 7.85 мм 8.42 мм
Вес 183.5 грамма 187 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 4G +2%
85.3%
Spark 9 Pro
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 4G и Текно Спарк 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 4G +30%
288271
Spark 9 Pro
222425
CPU - 66678
GPU - 33604
Memory - 49051
UX - 74003
Total score 288271 222425
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 726
PCMark 3.0
Web score - 5989
Video editing - 6423
Photo editing - 13950
Data manipulation - 5419
Writing score - 9355
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI MIUI 14 HiOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 2:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Tecno Spark 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6464 x 4864
Апертура f/2.5 -
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 4G более удачной покупкой.

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