Xiaomi Redmi Note 12 4G против Vivo V27 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 4G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 685, против 6.78-дюймового Vivo V27 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8200 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 4G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V27 Pro
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8200
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1200 нит
|600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|90.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|165.66 мм
|164.1 мм
|Ширина
|75.96 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.85 мм
|7.4 мм
|Вес
|183.5 грамма
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Зеленый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 685
|MediaTek Dimensity 8200
|Макс. частота
|2800 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|-
|950 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
987
Geekbench 5 (многоядерный)
3901
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|Funtouch OS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (42% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|0:51 ч.
|Веб-серфинг
|-
|14:34 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:28 ч.
|Игры
|-
|05:07 ч.
|Режим ожидания
|-
|92 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8192 x 6144
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|0.64 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|-
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.22 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.89 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27 Pro более удачной покупкой.
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