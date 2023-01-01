Xiaomi Redmi Note 12 против Poco X3 NFC
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 685, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 NFC, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
- Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
- На 18% выше максимальная яркость экрана (747 против 631 нит)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 685
- Весит на 31.5 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 572 и 443 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
36
Игры
Возможности в 3D-гейминге
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1200 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|84.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|484 Гц
|2358 Гц
|Время отклика
|5 мс
|35.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|165.66 мм
|165.3 мм
|Ширина
|75.96 мм
|76.8 мм
|Толщина
|7.85 мм
|9.4 мм
|Вес
|183.5 грамма
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Зеленый
|Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 685
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Макс. частота
|2800 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Частота GPU
|950 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~243.2 Гфлопс
|~422.4 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
443
Poco X3 NFC +29%
572
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 +2%
1815
1774
|CPU
|91510
|104613
|GPU
|51246
|88905
|Memory
|85489
|57352
|UX
|89245
|98873
|Total score
|319817
|352576
|Пиковая температура корпуса
|40.9 °C
|42.6 °C
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|3 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|641
|1108
|Web score
|7099
|6789
|Video editing
|4027
|6107
|Photo editing
|14561
|16805
|Data manipulation
|6643
|7586
|Writing score
|9827
|9776
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|MIUI 14
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|20.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5160 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:11 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|09:58 ч.
|13:21 ч.
|Просмотр видео
|22:36 ч.
|13:01 ч.
|Игры
|06:13 ч.
|05:07 ч.
|Режим ожидания
|101 ч.
|119 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#109 и #131)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.558 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.986 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12, а если камера, производительность, игры и звук – то Xiaomi Poco X3 NFC.
Опрос
7 (31.8%)
15 (68.2%)
Всего проголосовало: 22