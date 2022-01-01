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Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus против Oppo Realme GT Neo 3

Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Плюс
VS
Оппо Реалми GT Нео 3
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
Oppo Realme GT Neo 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT Neo 3, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 972 и 776 баллов
  • Весит на 20.4 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro Plus
vs
Realme GT Neo 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 359 Гц
Время отклика - 11 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 163.3 мм
Ширина 76 мм 75.6 мм
Толщина 9 мм 8.2 мм
Вес 208.4 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Trend edition Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Плюс и Оппо Реалми GT Нео 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2600 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G610 MC6
Частота GPU - 912 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 206994
GPU - 309418
Memory - 128811
UX - 160225
Total score - 813476
3DMark Wild Life Performance
Stability - 94%
Graphics test - 31 FPS
Graphics score - 5293
PCMark 3.0 score - 14580
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:09 ч.
Просмотр видео - 15:32 ч.
Игры - 05:40 ч.
Режим ожидания - 111 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus vs Oppo Realme GT Neo 3
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HPX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура - f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Oppo Realme GT Neo 3, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus.

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