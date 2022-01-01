Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus против Oppo Reno 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.7-дюймового Oppo Reno 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Reno 9
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Весит на 34.4 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|162.3 мм
|Ширина
|76 мм
|74.2 мм
|Толщина
|9 мм
|7.2 мм
|Вес
|208.4 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|-
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый, Trend edition
|Черный, Золотой, Розовый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2600 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 642L
|Частота GPU
|-
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 9 +2%
792
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 9 +41%
2853
|CPU
|112068
|-
|GPU
|134223
|-
|Memory
|86131
|-
|UX
|106838
|-
|Total score
|442857
|512725
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|ColorOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 10 минут)
|Да (33% за 11 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
|0:46 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|16384 x 12288
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HPX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 3680
|Апертура
|-
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|22 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|-
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, а если производительность – то Oppo Reno 9.
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