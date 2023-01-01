Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.