Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Apple iPhone SE (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
- На 1.97" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Тонкие рамки – на 21.4% выше полезная площадь экрана
- На 21% лучшая автономность (31:02 vs 25:41 часов)
- На 38% выше максимальная яркость экрана (884 против 641 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 20W)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 21% выше плотность пикселей (395 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.7 мм уже
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1727 и 753 баллов
- Весит на 43 грамма меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|38 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1655:1
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|138.4 мм
|Ширина
|76 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.3 мм
|Вес
|187 граммов
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2600 МГц
|3223 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|800 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~686 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2022) +129%
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
2228
iPhone SE (2022) +106%
4588
|CPU
|123955
|189244
|GPU
|129623
|269834
|Memory
|82848
|129820
|UX
|125548
|127582
|Total score
|461903
|712203
|Пиковая температура корпуса
|36.6 °C
|46.2 °C
|Stability
|99%
|71%
|Graphics test
|13 FPS
|47 FPS
|Graphics score
|2257
|7971
|Web score
|8806
|-
|Video editing
|7211
|-
|Photo editing
|23106
|-
|Data manipulation
|10182
|-
|Writing score
|13709
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2018 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (78% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|1:18 ч.
|Веб-серфинг
|11:52 ч.
|09:55 ч.
|Просмотр видео
|14:19 ч.
|08:38 ч.
|Игры
|05:35 ч.
|03:26 ч.
|Режим ожидания
|86 ч.
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
iPhone SE (2022) +19%
128
Качество видео
iPhone SE (2022) +11%
109
Итоговая оценка камеры
iPhone SE (2022) +16%
118
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12 Pro, а если производительность, игры и программное обеспечение – то Apple iPhone SE (2022).
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