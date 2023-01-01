Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Google Pixel 7 Pro 68 из 100 VS 77 из 100 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Google Pixel 7 Pro Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro На 14% лучшая автономность (31:02 vs 27:19 часов)

На 14% лучшая автономность (31:02 vs 27:19 часов) Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 23W)

Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 23W) Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт Весит на 25 граммов меньше

Весит на 25 граммов меньше Есть 3.5 мм разъем для наушников

Есть 3.5 мм разъем для наушников Наличие инфракрасного порта Причины выбрать Google Pixel 7 Pro Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)

Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark) Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI)

На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI) Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт

Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц На 23% выше максимальная яркость экрана (1088 против 884 нит)

На 23% выше максимальная яркость экрана (1088 против 884 нит) Более новая ОС: Android 13 против 12

Более новая ОС: Android 13 против 12 Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM

Цена/Качество Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену. Xiaomi Redmi Note 12 Pro USD GBP EUR CAD AUD PLN VS Google Pixel 7 Pro Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED AMOLED Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм 512 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Да Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1500 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 86.8% 88.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98.9% 97% ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц Время отклика 1 мс 4 мс Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Redmi Note 12 Pro 884 нит Pixel 7 Pro +23% 1088 нит Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус Высота 162.9 мм 162.9 мм Ширина 76 мм 76.6 мм Толщина 7.9 мм 8.9 мм Вес 187 граммов 212 граммов Водонепроницаемость IP53 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Пластик Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Черный, Серий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Redmi Note 12 Pro 86.8% Pixel 7 Pro +2% 88.7%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц Количество каналов 2 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 12 Android 13 Оболочка UI MIUI 13 Stock Android Размер системы из коробки 20 ГБ 14 ГБ

Батарея Объем 5000 мАч 5000 мАч Макс. мощность зарядки 67 Вт 23 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (46% за 30 минут) Время полной зарядки 0:55 ч. 1:49 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 11:52 ч. 09:10 ч. Просмотр видео 14:19 ч. 14:51 ч. Игры 05:35 ч. 04:48 ч. Режим ожидания 86 ч. 76 ч. Общая автономность Redmi Note 12 Pro +14% 31:02 ч. Pixel 7 Pro 27:19 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Google Pixel 7 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Оптический, 5x Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° 126° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 24 микрон

- Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 3648 x 2736 Апертура f/2.5 - Размер пикселя 1 микрон - Тип сенсора CMOS - Размер сенсора 1/3.06" - Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Redmi Note 12 Pro 108 Pixel 7 Pro +37% 148 Качество видео Redmi Note 12 Pro 98 Pixel 7 Pro +46% 143 Итоговая оценка камеры Redmi Note 12 Pro 102 Pixel 7 Pro +44% 147

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.2 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Да Инфракрасный порт Да Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Нет Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * - 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Да Нет FM-Радио - Нет Dolby Atmos Да Да Тесты динамиков Максимальная громкость Redmi Note 12 Pro +1% 89.2 дБ Pixel 7 Pro 88.4 дБ

Другое Класс Средний класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.